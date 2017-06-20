Medal of Honor: Pacific Assault стала временно бесплатной

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Medal of Honor: Pacific Assault стала временно бесплатной

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Фото © Wikimedia Commons

Версию игры для ПК можно получить бесплатно. Для этого потребуется только учётная запись Origin.

Шутер Medal of Honor: Pacific Assault стал временно бесплатным в сервисе цифровой дистрибуции Origin. Разработчики не сообщили, как долго продлится раздача игры.

Medal of Honor: Pacific Assault теперь доступна бесплатно

Вместе с этим игра появилась в EA Access на Xbox One и Origin Access на ПК — платных службах, подписчики которых могут ознакомиться с историей рядового морской пехоты США Тома Конлина.

Напомним, стоимость подписки Origin Access в России составляет 250 рублей в месяц.

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