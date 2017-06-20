Microsoft создаст игру в стиле Horizon Zero Dawn

Компания Microsoft намерена повторить успех одного из последних эксклюзивов Sony. Американская корпорация открыла вакансию для разработчиков новой крупной игры. Вакансию сопроводили следующим описанием: "Игра должна быть похожа по своему стилю на Horizon Zero Dawn".
Microsoft хочет выпустить игру, похожую на Horizon Zero Dawn
Фото © Flickr/Midhras
Известно об этом стало из вакансии от крупного рекрутингового агентства G3D, которая появилась в социальной сети LinkedIn. Сейчас разработчики ищут ведущего дизайнера окружения для своего следующего крупного проекта.
На данный момент вакансия удалена. Представители Microsoft не комментируют ситуацию.
- Популярные
- По времени