Объявлена дата выхода мобильной игры по мультсериалу "Футурама"

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Объявлена дата выхода мобильной игры по мультсериалу "Футурама"

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Разработчики мобильной игры Futurama: Worlds of Tomorrow объявили скорую дату релиза.

Стало известно, что выход мобильной игры Futurama: Worlds of Tomorrow по мотивам одноимённого мультсериала состоится уже 29 июня.

В Futurama: Worlds of Tomorrow игроки смогут отправлять знакомых героев на различные миссии, где им предстоит принять участие в сражениях с пришельцами и не только. В разработке были задействованы авторы оригинального мультсериала.

Futurama: Worlds of Tomorrow выйдет в конце июня

Futurama: Worlds of Tomorrow будет доступна для мобильных устройств на Android и iOS.

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