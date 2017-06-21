Объявлена дата выхода мобильной игры по мультсериалу "Футурама"

Разработчики мобильной игры Futurama: Worlds of Tomorrow объявили скорую дату релиза.

Стало известно, что выход мобильной игры Futurama: Worlds of Tomorrow по мотивам одноимённого мультсериала состоится уже 29 июня.

В Futurama: Worlds of Tomorrow игроки смогут отправлять знакомых героев на различные миссии, где им предстоит принять участие в сражениях с пришельцами и не только. В разработке были задействованы авторы оригинального мультсериала.

Futurama: Worlds of Tomorrow выйдет в конце июня Фото: © Кадр из видео YouTube/Futurama: Worlds of Tomorrow

Futurama: Worlds of Tomorrow будет доступна для мобильных устройств на Android и iOS.