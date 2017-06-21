В бета-версии Origin появился счётчик кадров

Читайте также

В бета-версии Origin появился счётчик кадров

0

Фото © Future US, Inc

Вместе с этим разработчики добавили межигровые приглашения в группы в своём сервисе.

Компания Electronic Arts тестирует новое обновление для собственного сервиса цифровой дистрибуции Origin. В бета-версии обновления появился счётчик кадров. Его можно разместить в любом из углов монитора.

Electronic Arts добавила новые функции в бета-версию Origin

Также разработчики добавили функцию межигровых приглашений. Теперь пользователь может присоединяться к своим друзьям, запустившим другую игру из Origin.

Точная дата выхода полноценной версии обновления для Origin пока не называется.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!