Injustice 2 стала самой популярной игрой мая

Файтинг занял первое место по продажам прошлого месяца в Соединённых Штатах Америки.

Агентство NPD Group опубликовало статистические данные по итогам продаж мая в США. Лидером этого чарта оказался новый файтинг студии NetherRealm — Injustice 2.

Injustice 2 — самая популярная игра мая Фото © Wikimedia Commons

Второе место досталось Mario Kart 8 Deluxe. На третьем месте расположилась Grand Theft Auto V — игра вышла четыре года назад. Четвёртое место закрепилось за The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а на пятом находится Prey.

Агентство NPD Group не учитывало цифровые продажи игр.