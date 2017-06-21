Стали известны подробности новой игры по "Звёздным войнам"

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Стали известны подробности новой игры по "Звёздным войнам"

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Фото © makingstarwars.net

Проектом занимается студия Visceral Games и бывший сценарист серии Uncharted Эми Хенниг.

Сайт Making Star Wars опубликовал подробности безымянной игры по "Звёздным войнам". Разработкой проекта занимается студия Visceral Games, рабочее название — Star Wars Project Ragtag.

В Сети появились подробности новой игры по "Звёздным войнам"

Главным героем игры станет алдераанец по прозвищу Dodger. Он начал скрываться, чтобы уклониться от службы в армии Империи.

Сюжет Star Wars Project Ragtag описывает события между четвёртым и пятым эпизодами киносаги. "Звезда смерти" уже уничтожена. Главный герой планирует выполнить контракт для Джаббы, чтобы стереть своё имя и навсегда исчезнуть со всех радаров.

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