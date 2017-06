Ролевая игра Pillars of Eternity выйдет на PS4 и Xbox One

Paradox Interactive и Obsidian Entertainment анонсировали консольные версии Pillars of Eternity.

Изометрическая ролевая игра Pillars of Eternity, ранее выпущенная эксклюзивно для PC, вскоре появится на PS4 и Xbox One. Pillars of Eternity: Complete Edition выйдет 29 августа этого года.

Разработкой консольной версии занимается Paradox Arctic. На PS4 и Xbox One будет адаптировано управление и переделан интерфейс таким образом, чтобы в Pillars of Eternity можно было комфортно играть с геймпадом. Также в состав Complete Edition войдут обе части дополнения The White March.

В январе студия Obsidian анонсировала Pillars of Eternity 2: Deadfire. Для разработки игры авторы успешно собрали пожертвования через платформу Fig.