Sony надеется достичь 100 миллионов проданных PS4 благодаря игре Spider-Man

Читайте также

Sony надеется достичь 100 миллионов проданных PS4 благодаря игре Spider-Man

1

Фото: © insomniacgames.com

Президент Sony Шон Лейден возлагает большие надежды на игру про Человека-паука для PS4.

Президент Sony Шон Лейден заявил, что у игры Spider-Man больше всего шансов значительно расширить аудиторию консоли PS4.

Spider-Man для PS4 поможет Sony продать 100 миллионов консолей

На данный момент по всему миру продано более 60 миллионов консолей PS4. Лейден убеждён, что выход эксклюзивной игры про Человека-паука значительно поможет увеличить эту цифру до 100 миллионов.

Таким образом, босс Sony строит свою стратегию не на соперничестве с конкурентами, а на расширении аудитории своей игровой платформы. Такой популярный персонаж, как Человек-паук, поможет компании достичь своей цели.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!