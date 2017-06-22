Авторы GTA V работают над обновлённой версией L.A. Noire

Студия Rockstar выпустит приключенческий детектив на новых консолях. Также игра получит VR-режим.

Американские журналисты рассказали, что во время выставки E3 2017 они получили информацию о разработке обновлённой версии L.A. Noire. Вместе с этим студия Rockstar работает над VR-версией детектива. Также игра получит режим от первого лица.

Rockstar выпустит обновлённую версию L.A. Noire Фото © Wikimedia Commons

Ранее сообщалось, что L.A. Noire выйдет не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на Nintendo Switch. Предполагается, что игра выйдет в 2018 году.

Представители Rockstar не комментируют слухи.