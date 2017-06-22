Авторы Uncharted рассказали о разработке спин-оффа The Lost Legacy

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Авторы Uncharted рассказали о разработке спин-оффа The Lost Legacy

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Фото © Wikimedia Commons

Креативный директор Uncharted: The Lost Legacy Шон Эскайг в интервью Eurogamer раскрыл подробности будущей игры.

По словам автора, в настоящий момент студия Naughty Dog полностью сконцентрирована на Uncharted: The Lost Legacy. Параллельно с этим разрабатывается вторая часть The Last of Us, однако все силы команды брошены именно на спин-офф.

Naughty Dog сконцентрирована на спин-оффе Uncharted: The Lost Legacy

Шон Эскайг добавил, что изначально игра задумывалась более компактным проектом с минимальным сюжетом. По мере работы авторы увеличили масштабы и превратили самостоятельное дополнение в полноценную игру.

Выход Uncharted: The Lost Legacy запланирован на 23 августа 2017 года на PlayStation 4.

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