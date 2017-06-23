Ангела Меркель выступит на открытии игровой выставки Gamescom 2017

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Ангела Меркель выступит на открытии игровой выставки Gamescom 2017

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Коллаж: © L!FE Фото: © AP/EAST NEWS

Канцлер Германии примет участие в церемонии открытия одной из крупнейших игровых выставок Gamescom.

Впервые в истории выставки Gamescom в этом году её посетит сама Ангела Меркель, которая примет участие в торжественной церемонии открытия.

Ангела Меркель выступит на открытии игровой выставки Gamescom 2017

Визит Меркель станет символом того, что немецкое правительство признаёт Gamescom как одно из важнейших государственных событий. До этого Ангела Меркель публично не демонстрировала заинтересованность в игровой индустрии.

Gamescom является одним из крупнейших мероприятий в мире, посвящённых видеоиграм. В прошлом году выставку посетило 345 000 человек.

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