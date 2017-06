Valve объявила летнюю распродажу в Steam

Огромное количество игр для ПК теперь доступно по приятной цене. Предложение временное.

Компания Valve официально объявила о начале летней распродажи в своём магазине цифровой дистрибуции Steam. Среди предложений — популярные игры.

В Steam началась летняя распродажа

Сейчас по приятной цене можно приобрести: Hitman (505 рублей), Middle-earth: Shadow of Mordor (179 рублей), Rocket League (251 рубль), South Park: The Stick of Truth (374 рубля), The Walking Dead: A New Frontier (224 рубля). Также скидки действуют на серии Call of Duty, Final Fantasy и Tom Clancy’s Ghost Recon.

Распродажа продлится до 5 июля.