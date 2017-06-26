Blizzard серьёзно обновит Overwatch

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Blizzard серьёзно обновит Overwatch

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Разработчики решили уменьшить количество дубликатов в коробках с вещами. Обновление находится в тестовом режиме.

Компания Blizzard в скором времени не только снизит вероятность появление повторяющихся предметов, но и также повысит количество кредитов, выпадающих из коробок.

Blizzard тестирует новое обновление для Overwatch

Своё решение Blizzard объяснила возможностью компенсировать игровую валюту, которая ранее выпадала вместе с дубликатами вещей. Сейчас пользователи публичного тестового сервера Overwatch получили пять контейнеров, чтобы испытать нововведение.

Дата выхода обновления на основные серверы пока не разглашается.

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