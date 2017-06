Nintendo анонсировала ретро-консоль Nintendo SNES Classic

Компания Nintendo представила новую коллекционную ретро-консоль SNES Classic Mini.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System будет похожа на предыдущую ретро-консоль компании NES Mini, выпущенную в конце 2016 года.

Анонсирована ретро-консоль Nintendo SNES Classic Mini Фото: © facebook.com/NintendoRU

Устройство будет поставляться с 21 предустановленным хитом для оригинальной SNES. Можно будет сыграть в Contra III: The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ’n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!! и Yoshi’s Island. Nintendo также отмечает, что Star Fox 2 ранее не была выпущена — это первая возможность сыграть в сиквел оригинальной игры.

SNES Classic будет поставляться в комплекте с HDMI-кабелем, кабелем USB для питания и двумя проводными контроллерами. Продажи консоли начнутся 29 сентября этого года по цене в 4999 рублей.