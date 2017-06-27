Новое сюжетное дополнение под названием Episode Ignis расскажет личную историю Игниса, одного из главных героев оригинальной Final Fantasy XV.
Анонсировано дополнение Episode Ignis для Final Fantasy XV
Фото: © кадр из видео YouTube/канал Shirrako
Square Enix сопроводила анонс первым тизером дополнения. Оно будет выпущено для PS4 и Xbox One уже в декабре этого года.
До этого для Final Fantasy XV вышли дополнения Episode Gladiolus и Episode Prompto, также посвящённые героям оригинальной игры по отдельности. Разработчики также пообещали, что большой анонс по Final Fantasy XV состоится на игровой выставке Gamescom 2017 в августе.
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