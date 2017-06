Forza Motorsport 7 займёт рекордное количество места на жёстком диске Xbox One

Forza Motorsport 7 станет одной из самых объёмных игр, выпущенных для консоли Xbox One.

Разработчики Forza Motorsport 7 объявили, что для установки игры на консоль Xbox One понадобится около 100 гигабайт свободного места на жёстком диске. Таким образом, новый гоночный симулятор станет одной из самых объёмных игр на консоли.

Forza Motorsport 7 займёт 100 гигабайт на жёстком диске Xbox One

Авторы также рассказали, что будущим владельцам ещё не вышедшей консоли Xbox One X придётся принудительно загружать текстуры в разрешении 4K, что значительно утяжелит Forza Motorsport 7. На Xbox One и Xbox One S игра будет занимать меньше места на диске, поскольку для этих консолей будет использоваться Full HD — версия.

Forza Motorsport 7 выйдет на Xbox One и Windows 10 уже 3 октября.