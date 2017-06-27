Авторы Marvel's Spider-Man вдохновляются серией Arkham

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Авторы Marvel's Spider-Man вдохновляются серией Arkham

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Фото © rampaga.ru

Вице-президент Marvel Games Майкл Джонс поделился подробностями новой игры с журналистами.

Майкл Джонс заявил, что Marvel делает ставку на игры. Вместе с этим вице-президент игрового подразделения поделился источниками вдохновения и планами студии.

Серия Arkham вдохновила разработчиков Spider-Man

Marvel поняла, что фанаты вселенной взаимодействуют с любимыми героями через игры. В связи с этим разработчики решили заняться крупными проектами. В первую очередь студия вдохновляется серией Arkham, созданной Rocksteady.

Игра Marvel’s Spider-Man выйдет в 2018 году.

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