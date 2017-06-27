Фанаты обнаружили намёк на нового героя Overwatch

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Фанаты обнаружили намёк на нового героя Overwatch

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Фото © Wikimedia Commons

Персонаж Кулак Смерти появится, согласно опубликованным слухам, вместе с летними играми.

Фанаты Overwatch обнаружили в файле игры, который содержит коды ошибок, информацию о специальном игровом мероприятии. Проведёт его Blizzard, согласно утечке, летом.

Overwatch получит нового персонажа

По сообщению пользователей Reddit, найденный файл содержит строчку Doomfist / Summer Games: Assertion failed: 0x454C339D. Фанаты предположили, что новый герой появится в игре после выхода летнего обновления.

Компания Blizzard пока не комментирует утечку. Летнее обновление ожидается 2 августа.

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