Поклонник Dark Souls добавил в игру спиннеры

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Поклонник Dark Souls добавил в игру спиннеры

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Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Abject

Также фанат игры создал модификацию, благодаря которой персонажа можно превратить в героя мультсериала "Рик и Морти".

Пользователь Abject на своём YouTube-канале опубликовал видео, в котором демонстрирует уже доступные модификации для Dark Souls. В игре появились спиннеры — они заменяют щиты.

Вместе с этим для Dark Souls появилась модификация, которая позволяет превратить главного героя в Рика из мультсериала "Рик и Морти".

Фанаты добавили спиннеры в Dark Souls

До этого энтузиасты создали модификацию Doom Souls — в игре появился интерфейс Doom и огнестрельное оружие.

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