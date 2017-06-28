Основатели Ubisoft выкупили акции компании

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Основатели Ubisoft выкупили акции компании

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Фото © AFP/EAST NEWS

Генеральный директор Ив Гиймо и его братья помешали компании Vivendi поглотить французскую студию.

Теперь семье Гиймо принадлежит 13,6 процента акционерного капитала Ubisoft, а также 20,02 процента акций с правом голоса.

Ubisoft сохранила независимость

История началась в 2015 году — именно с этого года Vivendi покупает ценные бумаги Ubisoft. Семья Гиймо выступала против этого.

Сейчас корпорации принадлежит 27 процентов капитала, 24,5 процента акций Ubisoft. Год назад французские разработчики привлекли инвесторов из Канады, чтобы предотвратить поглощение.

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