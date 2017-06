В Steam появилось новое дополнение для военного шутера. Пользователей удивила в первую очередь цена.

28 июня в Steam вышло дополнение Grandma Knows Best VO Pack для шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Теперь в игре появилась озвучка бабушки — речь идёт о многопользовательском режиме.

В Call of Duty: Infinite Warfare появилась озвучка бабушки Скриншот видео Call of Duty

В России дополнение стоит 6249 рублей. В Европе — 4 евро. По всей видимости, цифра 6 лишняя и на самом деле Grandma Knows Best VO Pack должно стоить 249 рублей.

Разработчики ситуацию не комментируют.