По версии Game Critics Awards, грядущий платформер Super Mario Odyssey оказался лучшей игрой прошедшей выставки E3 2017.
Super Mario Odyssey стала лучшей игрой выставки E3 2017
Фото: © AP Images for Nintendo/EAST NEWS
Новая игра от Nintendo завоевала сразу несколько наград: "Лучшая игра выставки", "Лучшая игра для консолей" и "Лучший приключенческий экшен". Многие игроки особенно удивились, что лучшей стратегией была названа Mario + Rabbids Battle Kingdom, она же получила признание как самая оригинальная игра выставки.
Другие лауреаты Game Critics Awards 2017 получили по одной награде. Среди них самым неожиданным победителем оказался онлайн-шутер Destiny 2 — его назвали лучшей игрой для PC. При этом первая часть серии была выпущена только на консоли.
- Популярные
- По времени