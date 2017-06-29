Super Mario Odyssey для Nintendo Switch получила несколько крупных наград на Game Critics Awards.

По версии Game Critics Awards, грядущий платформер Super Mario Odyssey оказался лучшей игрой прошедшей выставки E3 2017.

Super Mario Odyssey стала лучшей игрой выставки E3 2017 Фото: © AP Images for Nintendo/EAST NEWS

Новая игра от Nintendo завоевала сразу несколько наград: "Лучшая игра выставки", "Лучшая игра для консолей" и "Лучший приключенческий экшен". Многие игроки особенно удивились, что лучшей стратегией была названа Mario + Rabbids Battle Kingdom, она же получила признание как самая оригинальная игра выставки.

Другие лауреаты Game Critics Awards 2017 получили по одной награде. Среди них самым неожиданным победителем оказался онлайн-шутер Destiny 2 — его назвали лучшей игрой для PC. При этом первая часть серии была выпущена только на консоли.