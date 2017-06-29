Nintendo Switch продаётся хуже Wii

Спустя четыре месяца после начала продаж консоль Nintendo Switch демонстрирует отличный результат в Японии. Продажи на конец июня составляют 1 016 473 устройства.
Nintendo продала миллион консолей Switch
Фото © AA/ABACA/EAST NEWS
Если сравнивать с предыдущими консолями от Nintendo, то Switch продаётся хуже Wii, но лучше Wii U. Первая консоль за аналогичный период разошлась тиражом 1,85 миллиона, вторая — 820 тысяч.
Самые продаваемые игры для Switch — Mario Kart 8 Deluxe (501 614), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (460 480), 1-2-Switch (200 807).
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