Nintendo Switch продаётся хуже Wii

Речь идёт о японском рынке. Этот показатель намного быстрее, чем у конкурентов из Sony и Microsoft.

Спустя четыре месяца после начала продаж консоль Nintendo Switch демонстрирует отличный результат в Японии. Продажи на конец июня составляют 1 016 473 устройства.

Nintendo продала миллион консолей Switch Фото © AA/ABACA/EAST NEWS

Если сравнивать с предыдущими консолями от Nintendo, то Switch продаётся хуже Wii, но лучше Wii U. Первая консоль за аналогичный период разошлась тиражом 1,85 миллиона, вторая — 820 тысяч.

Самые продаваемые игры для Switch — Mario Kart 8 Deluxe (501 614), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (460 480), 1-2-Switch (200 807).