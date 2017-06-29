Blizzard выпустит важное обновление для Hearthstone

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Blizzard выпустит важное обновление для Hearthstone

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Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC

Разработчики готовят к выпуску значительное изменение. Это касается баланса карточной игры.

Компания Blizzard изменит легендарный квест разбойницы "Подземные пещеры". Сейчас для выполнения этого задания игроки должны разыграть четыре существа с одинаковым названием. После обновления показатель вырастет до пяти существ.

Hearthstone ждёт серьёзное изменение

По словам разработчиков, эти изменения связаны с тем, что основанные на этой карте колоды слишком сильные по сравнению с другими. В связи с этим разработчики пришли к выводу, что баланс Hearthstone необходимо изменить.

Blizzard пока не называет дату выхода обновления.

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