Blizzard выпустит важное обновление для Hearthstone

Разработчики готовят к выпуску значительное изменение. Это касается баланса карточной игры.

Компания Blizzard изменит легендарный квест разбойницы "Подземные пещеры". Сейчас для выполнения этого задания игроки должны разыграть четыре существа с одинаковым названием. После обновления показатель вырастет до пяти существ.

Hearthstone ждёт серьёзное изменение Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC

По словам разработчиков, эти изменения связаны с тем, что основанные на этой карте колоды слишком сильные по сравнению с другими. В связи с этим разработчики пришли к выводу, что баланс Hearthstone необходимо изменить.

Blizzard пока не называет дату выхода обновления.