Авторы Titanfall 2 обновят игру для Xbox One X

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Авторы Titanfall 2 обновят игру для Xbox One X

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Фото © Electronic Arts Inc.

Во время тестирования игры разработчики добились на новой консоли разрешения до 6K.

Продюсер студии Respawn Entartainment Дрю Мккой заявил, что разработчики протестировали новое обновление для Titanfall 2 на консоли Xbox One X. Они использовали версию для разработчиков.

Разрешение Titanfall 2 на Xbox One X достигает 6K

По словам Мккоя, во время тестирования система динамического разрешения составляла в некоторых случаях даже 6K (5760 на 3240 пикселей).

Respawn Entartainment планирует выпустить обновление для Titanfall 2, рассчитанное специально под консоль Xbox One X. Разработчики не только увеличат разрешение, но и поднимут частоту до 60 кадров в секунду.

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