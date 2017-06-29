Ubisoft показала прототипы игр для Microsoft HoloLens

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Ubisoft показала прототипы игр для Microsoft HoloLens

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Фото © EAST NEWS

Разработчики представили сразу несколько прототипов. Они используются для очков смешанной реальности.

Сейчас Microsoft HoloLens позиционируется в качестве устройства для обучения и бизнеса. Французская компания уверена, что у очков есть большой потенциал в развлекательном сегменте.

Ubisoft работает над играми для Microsoft HoloLens

Один из прототипов разработчики посвятили битве игрушечных солдатиков. Ещё один концепт предполагает собой взаимодействие с предметами с помощью роботизированных клешней и перекрестья.

По словам Ubisoft, команда продолжает экспериментировать в этой сфере.

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