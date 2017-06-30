Вышел первый трейлер нового сериала Marvel — "Сверхлюди"

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Вышел первый трейлер нового сериала Marvel — "Сверхлюди"

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В Сети появился первый трейлер сериала Marvel — "Сверхлюди" (Inhumans), премьера которого состоится в IMAX.

Сериал "Сверхлюди" представит Королевскую семью из комиксов Marvel, состоящую из инопланетян со сверхспособностями. Впервые сверхлюди появились на экранах в другом телесериале Marvel —"Агенты Щ.И.Т."

В основном актёрский состав "Сверхлюдей" состоит из малоизвестных актёров, но одного из членов семьи Максимуса играет Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона из "Игры престолов".

Вышел первый трейлер нового сериала Marvel "Сверхлюди"

"Сверхлюди" стали первым сериалом, при съёмках которого были использованы камеры IMAX. Первые две серии будут показаны в этом формате в кинотеатрах уже 29 августа, после чего сериал появится в эфире ТВ осенью этого года.

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