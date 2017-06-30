Почти 330 000 владельцев Rust вернули деньги за игру

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Почти 330 000 владельцев Rust вернули деньги за игру

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Фото ©  Facepunch Studios

Создатель многопользовательского симулятора выживания Rust поделился статистикой о возвратах игры.

Создатель Rust Гарри Ньюман в своём "Твиттере" поделился статистикой, показывающей количество возвратов копий игры. Оказывается, за всё время 329 970 игроков решили вернуть деньги за покупку Rust. Иначе говоря, создатели игры лишились в общей сложности 4 382 032 долларов выручки.

Сам Гарри прокомментировал статистику, назвав количество возвратов "справедливым". В качестве наиболее частых причин недовольства игроков оказалась плохая оптимизация Rust и то, что играть в неё совсем не весело. Всего на долю возвратов приходится 6% от всех проданных копий игры.

Почти 330 000 владельцев Rust вернули деньги за игру

Rust прославилась довольно агрессивным сообществом пользователей, которые зачастую не дают шанса на развитие новичкам. Ньюман долгое время получал жалобы на Rust, но в итоге ответил, что недовольные должны "просто перестать играть".

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