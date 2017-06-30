Фанат Skyrim добавил в игру город из Bloodborne

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Фанат Skyrim добавил в игру город из Bloodborne

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Фото © Wikimedia Commons

Автор модификации проработал над своим проектом более года, и теперь все желающие могут протестировать результат.

Пользователь под псевдонимом Vicn Добавил в Skyrim новые квесты, экипировку и оружие. Всё было взято из игры Bloodborne студии From Software.

Модер превратил Skyrim в Bloodborne

Сейчас модификация находится на стадии пре-альфы и доступна только на японском языке. Несмотря на это, пользователи могут скачать специальный файл, чтобы добавить английский язык.

Ранее энтузиаст добавил в Skyrim квесты и предметы из другой игры студии From Software — Dark Souls.

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