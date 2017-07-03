Valve столкнулась с рекордным количеством заявок по возврату средств

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Valve столкнулась с рекордным количеством заявок по возврату средств

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Фото © joinDOTA

После старта летней распродажи компания Valve получила более трёхсот тысяч обращений от игроков.

Компания Valve заявила, что в мае среднее количество обращений в день было 75 тысяч. В связи с проведением летней распродажи в Steam этот показатель увеличился более чем в четыре раза.

Valve получила рекордное количество заявок на возврат средств

На второй день распродажи количество заявок снизилось. Из 229 тысяч запросов, которые были получены 28 июня, 206 тысяч — заявки на возврат средств, 15 тысяч — восстановление аккаунта, 5 тысяч — помощь с совершением покупки, а ещё практически 3 тысячи человек нуждались в технической поддержке.

Всего с момента начала распродажи Valve получила 1,5 миллиона заявок.

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