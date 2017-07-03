Основатель Arkane объяснил свой уход из студии

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Основатель Arkane объяснил свой уход из студии

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Фото © Bethesda Softworks LLC

Автор Dishonored и Prey прокомментировал уход из собственной компании и ситуацию в индустрии в целом.

Рафаэль Колантонио на прошлой неделе объявил, что покидает игровую индустрию. Практически 20 лет назад он основал студию Arkane. Теперь разработчик прокомментировал своё решение.

Руководитель Arkane прокомментировал уход из собственной студии

По словам Колантонио, ему тяжело покидать индустрию, однако он занимался этим 18 лет и теперь нуждается в перерыве. Колантонио планирует посвятить время личным проектам, среди которых есть занятие музыкой, а также он хочет больше времени проводить с сыном.

Сейчас руководить студией Arkane будет Харви Свит, коллега и давний друг Колантонио.

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