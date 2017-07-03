Авторы модификации для Fallout 4 добавят классическую систему умений

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Авторы модификации для Fallout 4 добавят классическую систему умений

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Фото © BETHESDA SOFTWORKS LLC

У игроков снова будет возможность распределять очки между привычными показателями RPG.

Новое обновление доступно будет для модификации Fallout Cascadia. Разработчики показали скриншот, на котором изображён интерфейс системы умений. Ранее игроки были знакомы с ней по другим играм серии.

В модификации для Fallout 4 появится классическая система умений

Теперь игроки смогут распределять очки между умениями вроде взлома, речи, медицины и ближнего боя.

Пока авторы модификации не называют точной даты выхода обновления. Оно будет доступно только для версии игры для ПК.

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