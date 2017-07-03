Авторы модификации для Fallout 4 добавят классическую систему умений

Новое обновление доступно будет для модификации Fallout Cascadia. Разработчики показали скриншот, на котором изображён интерфейс системы умений. Ранее игроки были знакомы с ней по другим играм серии.
В модификации для Fallout 4 появится классическая система умений
Фото © BETHESDA SOFTWORKS LLC
Теперь игроки смогут распределять очки между умениями вроде взлома, речи, медицины и ближнего боя.
Пока авторы модификации не называют точной даты выхода обновления. Оно будет доступно только для версии игры для ПК.
- Популярные
- По времени