Nintendo представила нового бойца для Arms

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Nintendo представила нового бойца для Arms

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Фото © Nintendo

Компания Nintendo анонсировала первое бесплатное дополнение для аркадного файтинга Arms.

Nintendo выпустила ролик про нового бойца для файтинга Arms, Макса Брасса.

Брасс ранее появлялся в одиночном режиме Arms. Там он был представлен как действующий босс чемпионата, а игроку нужно было его одолеть.

Сообщается, что Макс будет относиться к классу тяжёлых бойцов. Его особенностью станет постоянно заряженное оружие, что позволит наносить большой урон при каждом ударе. Поклонники Arms переживают, что новый боец может привнести дисбаланс в игру.

Nintendo представила нового бойца для Arms

Точная дата появления Макса Брасса в игре пока не оглашается. Это будет первое бесплатное дополнение для Arms — разработчики обещают и дальше поддерживать файтинг, добавляя новый контент.

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