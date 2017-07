Создатель Five Nights at Freddy's отменил новую игру

Автор популярной серии хорроров Five Nights at Freddy's объявил о бессрочной заморозке проекта.

Создатель франшизы Five Nights at Freddy's Скотт Коуттон объявил об отмене разработки новой игры. Это решение было принято Скоттом из-за личных причин.

По словам разработчика, с каждой новой частью Five Nights at Freddy's ожидания поклонников продолжают возрастать — к моменту создания шестой части Скотту стало тяжело выдерживать такое давление. Хотя, по его словам, такие требования со стороны фанатов справедливы, Коуттон заметил, что работа над Five Nights at Freddy's начинает негативно сказываться на его жизни. Поэтому серия будет заморожена, а новая игра — отменена. Сам разработчик планирует уделить время семье и заняться другим проектом.

Скотт Коуттон отдельно отметил, что не собирается ничего рассказывать об отменённой Five Nights at Freddy's 6. Автор также попросил всех остальных разработчиков не разглашать никаких подробностей о проекте.