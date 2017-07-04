Посетители игрового форума предотвратили покушение на президента Франции

Читайте также

Посетители игрового форума предотвратили покушение на президента Франции

1786

Фото © REUTERS/Etienne Laurent

Организатор преступления самостоятельно раскрыл свои планы по поводу потенциального убийства.

Полиция Франции задержала мужчину после того, как стало известно о его планах убить президента Эммануэля Макрона. Он планировал напасть на главу государства 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.

Посетители игрового форума спасли президента Франции

Трагедию предотвратили посетители игрового форума (его название не оглашается). Потенциальный киллер спросил у геймеров, где ему взять автомат, чтобы напасть на президента.

Убийство задержанный планировал совершить из-за политических заявлений Макрона. Также он хотел убить арабов, евреев, темнокожих и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!