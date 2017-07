CI Games сообщила о вероятной задержке выхода сиквела экшена Lords of the Fallen.

CI Games заявила, что студия больше не собирается заниматься дорогостоящими проектами AAA-уровня. Недавнюю игру студии Sniper Ghost Warrior 3, разработанную с такими амбициями, CI Games назвала "ошибкой". Также из-за низких продаж шутера штат студии сильно сократили.

Выход Lords of the Fallen 2 задержится из-за сокращений в CI Games

Потерял своё рабочее место и бывший разработчик The Witcher 2 Томаш Гоп. В CI Games Гоп отвечал за экшен Lords of the Fallen. Студия подтвердила, что собирается выпустить продолжение серии, но теперь его выход задержится.

По слухам, над Lords of the Fallen 2 сейчас работает небольшая команда, а также в процессе задействована студия Deck 13. Ранее CI Games собиралась выпустить игру в 2017 году, но теперь этого уже не произойдёт.