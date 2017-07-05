Игроки нашли причину повышенной сложности в Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

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Игроки нашли причину повышенной сложности в Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

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Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Игроки решили разобраться, почему сборник переизданий Crash Bandicoot N. Sane Trilogy кажется сложнее оригинальных игр.

Фанаты серии Crash Bandicoot заметили, что в недавно выпущенном сборнике с обновлённой трилогией проходить уровни почему-то стало сложнее. В итоге энтузиасты нашли правдоподобную теорию, объясняющую повышенную сложность.

Игроки нашли причину повышенной сложности в Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Судя по всему, команда Vicarious Visions, отвечающая за разработку обновлённой версии трилогии Crash Bandicoot, изменила геометрию модели главного героя. Если в оригинале ноги протагониста окружает невидимый прямоугольник, то в переиздании у модели персонажа закруглённые грани. Из-за этого при прыжках на края платформ Крэш теперь соскальзывает вниз, а не устойчиво стоит на поверхности. Также выяснилось, что в новой версии герой быстрее приземляется после прыжка — это будет непривычно для тех, кто привык к оригинальной игре.

Crash Bandicoot N Sane Trilogy доступна на PS4.

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