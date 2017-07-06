Платформер Cuphead никогда не выйдет на PS4

Читайте также

Платформер Cuphead никогда не выйдет на PS4

20

Фото © Valve Corporation

Разработчик мультяшной игры Cuphead подтвердил эксклюзивность проекта для платформ Microsoft.

Платформер Cuphead находится в разработке уже несколько лет, а за это время у игры успела набраться обширная база фанатов. Среди них есть и те, которые надеялись, что Cuphead в итоге появится на консоли PS4. Автор игры опроверг эту возможность.

Платформер Cuphead никогда не выйдет на PS4

Разработчики Cuphead провели сессию ответов на вопросы фанатов, где прояснили ситуацию с эксклюзивностью игры. По словам авторов, Cuphead действительно будет доступна только на Xbox One и PC. Возможно, в будущем будет выпущена версия для Mac и Linux, но планов портировать игру для PS4 у команды нет.

Cuphead выйдет на PC и Xbox One 29 сентября этого года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!