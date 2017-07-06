Авторы GTA V запретили одну из самых масштабных модификаций для игры

Энтузиасты, которые работали над проектом по переносу Либерти-Сити в Grand Theft Auto V с помощью программы OpenIV, объявили о закрытии. Новая модификация должна была выйти уже в июле.
GTA V не получит одну из самых масштабных модификаций
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Согласно политике студии Rockstar Games в отношении сторонних разработчиков, авторы не могут добавлять в игру модификации, которые влияют на многопользовательский режим или используют модели из других игр. Сейчас энтузиасты могут работать только с одиночным режимом.
Ранее издатель Take-Two хотел полностью запретить выпуск модификаций, однако разработчики смогли договориться.
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