Blizzard представила героя Кулака Смерти для Overwatch

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Blizzard представила героя Кулака Смерти для Overwatch

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Скриншот © L!FE

Blizzard официально анонсировала долгожданного персонажа для командного шутера Overwatch.

Blizzard выпустила ролик, посвящённый новому герою — Кулаку Смерти. На его появление студия неоднократно намекала ещё с выхода Overwatch более года назад.

За Кулака Смерти уже можно поиграть на тестовом сервере PC-версии Overwatch. Дата появления героя на основных серверах и на консолях пока не сообщается, но произойдёт это уже скоро.

Blizzard представила героя Кулака Смерти для Overwatch

Также стало известно, что Кулака Смерти всё-таки не озвучил актёр Терри Крюс — слухи были опровергнуты.

Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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