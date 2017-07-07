Valve изменит дизайн Steam

Компания Valve занята сейчас полноценным обновлением визуальной составляющей сервиса Steam. Пока разработчики не показали скриншотов с будущим дизайном, однако из слайдов стало понятно, что пользователи смогут быстро возвращаться к недавно запущенным играм.
Компания Valve планирует изменить дизайн Steam
Фото © Valve Corporation
Также пользователи смогут следить за изменениями, связанными с выбранными играми. Так, например, можно будет узнать, чем занимаются друзья, ведут ли они трансляцию той или иной игры.
Пока неизвестно, когда именно Valve внесёт изменения в визуальную составляющую Steam.
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