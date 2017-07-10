Официальный релиз PlayerUnknown's Battlegrounds задерживается

Читайте также

Официальный релиз PlayerUnknown's Battlegrounds задерживается

529

Фото © Wikimedia Commons

Разработчик PlayerUnknown's Battlegrounds сообщил о переносе ориентировочной даты выхода игры.

Официальный релиз PlayerUnknown's Battlegrounds был отложен на конец 2017 года.

Официальный релиз PlayerUnknown's Battlegrounds задерживается

Автор игры Брендан Грини сообщил, что команда разработчиков не успеет выпустить PlayerUnknown's Battlegrounds в ранее обозначенные сроки. Игра должна была выйти до конца сентября.

В качестве причин переноса называется желание разработчиков сделать полноценную игру со всеми необходимыми режимами и контентом. Грини считает, что поспешный выход проекта может привести к разочарованию фанатов.

На данный момент PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе в Steam. Онлайн-шутер уже несколько лет является одной из самых популярных игр платформы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!