Владельцы консоли Xbox One вскоре смогут приобретать игры в качестве подарка другим пользователям.

Вице-президент Xbox Майк Ибарра подтвердил в своём "твиттере", что владельцы Xbox One уже вскоре получат возможность приобретать цифровые версии игр в подарок.

На Xbox One появится система подарков Фото © Shutterstock Inc

На данный момент ни у Xbox One, ни у PS4 нет возможности покупать игры для других пользователей. Данная функция уже давно есть в сервисе Steam, где она пользуется большой популярностью.

Добавление системы подарков уже несколько лет является одним из самых популярных пожеланий владельцев Xbox. На официальном сервисе, где пользователи могут предлагать идеи для новых функций, "Подарок другу" набрал уже более 5000 голосов.