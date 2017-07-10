Анонсировано дополнение "Рыцари ледяного трона" для Hearthstone

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Анонсировано дополнение "Рыцари ледяного трона" для Hearthstone

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Скриншот видео Hearthstone Россия

Blizzard представила очередное дополнение для карточной игры Hearthstone под названием "Рыцари ледяного трона".

Дополнение "Рыцари ледяного трона" будет включать в себя 135 новых карт для Hearthstone. Среди них будет 9 легендарных карт, которые будут превращать героев в рыцарей смерти. Этот эффект добавляет броню и заменяет способность героев. Также появится механика похищения жизни: при нанесении урона герой будет восстанавливать такое же количество здоровья.

По сюжету игрок примет участие в штурме Цитадели ледяной короны и сможет напасть на крепость Короля-лича. Несколько уровней дополнения будут доступны бесплатно всем игрокам, а остальные придётся приобретать за деньги. За прохождение пролога можно будет получить случайную легендарную карту Рыцаря смерти.

Анонсировано дополнение "Рыцари ледяного трона" для Hearthstone

Дополнение станет доступно уже в августе.

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