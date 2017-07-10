Стример создал контроллер-перчатку для управления Кулаком Смерти в Overwatch

Пользователь под псевдонимом ATwerkinYoshi использовал настоящую боксёрскую перчатку и детали Wiimote для того, чтобы создать контроллер для управления Кулаком Смерти в Overwatch. Новое устройство отслеживает движения руки игрока.
Фанат сделал из перчатки контроллер для управления Кулаком Смерти в Overwatch
Скриншот видео BLIZZARD ENTERTAINMENT
По словам энтузиаста, все движения, которые он совершает в реальной жизни, отображаются теперь на экране. Также он использует контроллер Wii U для прицеливания, а кнопки на перчатке используются для стрельбы.
Кулак Смерти — новый персонаж, который появился 6 июля на тестовых серверах Overwatch.
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