Стример создал контроллер-перчатку для управления Кулаком Смерти в Overwatch

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Стример создал контроллер-перчатку для управления Кулаком Смерти в Overwatch

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Скриншот видео BLIZZARD ENTERTAINMENT

По словам фаната многопользовательского шутера, изобретение не отняло у него много времени.

Пользователь под псевдонимом ATwerkinYoshi использовал настоящую боксёрскую перчатку и детали Wiimote для того, чтобы создать контроллер для управления Кулаком Смерти в Overwatch. Новое устройство отслеживает движения руки игрока.

Фанат сделал из перчатки контроллер для управления Кулаком Смерти в Overwatch

По словам энтузиаста, все движения, которые он совершает в реальной жизни, отображаются теперь на экране. Также он использует контроллер Wii U для прицеливания, а кнопки на перчатке используются для стрельбы.

Кулак Смерти — новый персонаж, который появился 6 июля на тестовых серверах Overwatch.

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