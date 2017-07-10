Авторы Mass Effect: Andromeda отказались от антипиратской защиты

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Авторы Mass Effect: Andromeda отказались от антипиратской защиты

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Фото © Electronic Arts Inc.

Теперь игра защищена только благодаря сервису Origin, которым занимается Electronic Arts.

Студия BioWare выпустила обновление для Mass Effect: Andromeda. Теперь в игре отсутствует антипиратская защита Denuvo.

Mass Effect: Andromeda лишилась защиты Denuvo

Обновление вышло 6 июля. Разработчики изменили лицевую анимацию персонажей, а также исправили ряд технических неполадок, тем самым улучшив стабильность игры.

Напомним, ранее хакерам удалось два раза взломать Mass Effect: Andromeda. Первый раз — спустя десять дней после выхода игры, второй — в начале мая.

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