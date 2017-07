Ежегодный игровой марафон Summer Games Done Quick собрал более 1,7 миллиона для благотворительной организации "Врачи без границ".

Игровой марафон Summer Games Done Quick 2017, который прошёл в первую неделю июля, собрал 1,76 миллиона долларов для международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

Игровой марафон SGDQ 2017 собрал более 1,7 миллиона долларов на благотворительность Фото © Games Done Quick

Мероприятия Games Done Quick проводятся каждые полгода: лето отводится под Summer Games Done Quick, а зимой проходит Awesome Games Done Quick. Во время этих марафонов игроки из разных стран проходят любимые игры на скорость, попутно собирая деньги на благотворительность. С каждым годом итоговая сумма сборов мероприятий Games Done Quick оказывается больше предыдущих марафонов.

Организация "Врачи без границ", для которой собирались средства в этот раз, оказывает медицинскую помощь более чем в 70 странах, жизнь населения которых находится под угрозой из-за военных конфликтов и катастроф.