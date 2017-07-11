Марафон SGDQ 2017 собрал более 1,7 миллиона долларов на благотворительность

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Марафон SGDQ 2017 собрал более 1,7 миллиона долларов на благотворительность

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Фото © Games Done Quick

Ежегодный игровой марафон Summer Games Done Quick собрал более 1,7 миллиона для благотворительной организации "Врачи без границ".

Игровой марафон Summer Games Done Quick 2017, который прошёл в первую неделю июля, собрал 1,76 миллиона долларов для международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

Игровой марафон SGDQ 2017 собрал более 1,7 миллиона долларов на благотворительность

Мероприятия Games Done Quick проводятся каждые полгода: лето отводится под Summer Games Done Quick, а зимой проходит Awesome Games Done Quick. Во время этих марафонов игроки из разных стран проходят любимые игры на скорость, попутно собирая деньги на благотворительность. С каждым годом итоговая сумма сборов мероприятий Games Done Quick оказывается больше предыдущих марафонов.

Организация "Врачи без границ", для которой собирались средства в этот раз, оказывает медицинскую помощь более чем в 70 странах, жизнь населения которых находится под угрозой из-за военных конфликтов и катастроф.

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