Самурайский экшен Nioh от Team Ninja получит второе и последнее сюжетное дополнение.

Team Ninja анонсировала дополнение Defiant Honor для Nioh, которое станет доступно 25 июля.

За небольшую плату игроки смогут отправиться в Замок в Осаке, который создан на основе существующей исторической достопримечательности. Креативный директор Nioh описывает это место как самый большой и неприступный замок периода Сэнгоку.

Анонсировано второе сюжетное дополнение для Nioh Фото © PS4 Pro System

В Defiant Honor также появится два новых уровня сложности. Разработчики не уточняют, будут ли они более сложными, лёгкими или и то и другое. Сейчас в Nioh изначально доступна только одна сложность, а после прохождения открывается более сложный режим "Путь сильных".

Nioh доступна только на PS4.