Создатели Wild West Online показали геймплей игры

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Создатели Wild West Online показали геймплей игры

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Фото © WWO Partners Limited, 612 Games

Разработчики нового виртуального вестерна впервые показали игровой процесс проекта.

Студия 612 Games впервые продемонстрировала игровой процесс Wild West Online — многопользовательской игры о Диком Западе, которую ранее приняли за Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games.

По словам разработчиков, ключевой источник информации для игроков — местные газеты. Они будут отражать важные события мира WWO. Если пользователь совершил преступление, то он увидит объявление о розыске своего персонажа вместе с назначенной наградой.

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В качестве движка команда 612 Games использовала Nightshade, разработанный студией Free Reign Entertainment — создателями другой многопользовательской игры Infestation: Survivor Stories.

Сейчас можно записаться на закрытое альфа-тестирование Wild West Online. Выход игры запланирован на 2017 год.

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