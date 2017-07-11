Авторы Playerunknown's Battlegrounds стали партнёрами Facebook

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Авторы Playerunknown's Battlegrounds стали партнёрами Facebook

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Фото © Valve Corporation

Разработчики игры и руководство социальной сети заключили эксклюзивное соглашение.

Студия Bluehole заявила, что пользователи "Фейсбука" получат доступ к еженедельным трансляциям. В них разработчики будут рассказывать о различных аспектах игры и её сообщества.

Разработчики Playerunknown's Battlegrounds и Facebook теперь партнёры

По словам главы подразделения глобального сотрудничества "Фейсбука" Лео Олебе, социальная сесть связалась со студией Bluehole практически сразу после того, как вышла игра. Корпорация выступила с предложением о заключении делового партнёрства.

Пока точно неизвестно, какой именно контент будут создавать команды.

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